Influencerin Nina Noel erhält erschreckende Diagnose im Krankenhaus: "Und das mit 34"

Nina Noel (34) wurde nach den ersten Symptomen sofort von ihrem Verlobten Tony ins Krankenhaus gebracht. © Screenshot Instagram/ninanoel, RTL+ (Bildmontage)

"Ich bin so happy, dass ich jetzt hier sitze und einfach ganz normal mit Euch sprechen kann", erzählte sie am Mittwoch in ihrer Instagram-Story. "Die letzten 20 Stunden waren ein absoluter Film."

Dabei hatte der Tag für sie noch völlig normal begonnen. Als sie dann am Abend mit ihrem Sohn die Zähne putzte, habe sie auf einmal ein Kribbeln in ihrem rechten Mittelfinger gespürt. Sie habe zunächst die Zahnbürste nicht mehr richtig halten können.

"Dann ging das innerhalb von Sekunden, dass das auf die anderen Finger übergesprungen ist und sich bis zum Handgelenk hochgezogen hat", berichtete Nina weiter, die daraufhin sofort ihren Verlobten Tony gerufen habe.

"Irgendwas stimmt mit mir nicht", habe sie ihm erklärt. Daraufhin hätten sie bei ihr einen Selbsttest auf einen möglichen Schlaganfall durchgeführt - mit erschreckendem Ergebnis.

Denn Nina habe da schon nicht mehr richtig lächeln können und es auch nicht geschafft, beide Arme auszustrecken. Und obwohl sie sich im Kopf noch total klar gefühlt habe, sei sie auf einmal nicht mehr in der Lage gewesen, die einfachsten Sätze von Tony nachzusprechen.

"Das hat mir so viel Angst gemacht und dann bin ich komplett zusammengebrochen", berichtete Nina Noel ihrer Community.