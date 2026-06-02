Trotz Erkrankung: Vanessa Blumhagen lüftet Geheimnis hinter ihrem Abnehm-Erfolg

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Innerhalb eines Jahres hat Vanessa Blumhagen acht Kilo verloren. Und das trotz Hashimoto und ihrer Perimenopause. Sie erklärt, wie sie trotzdem abgenommen hat.

Von Janosch Dreher

Hamburg - Acht Kilo weniger und das innerhalb eines Jahres: Vanessa Blumhagen (48) präsentiert ihren Abnehm-Erfolg sichtlich stolz in den sozialen Netzwerken. Den Gewichtsverlust erreichte die Moderatorin sogar trotz Erkrankung.

In einem Beitrag auf Instagram teilt Vanessa Blumhagen (48) zunächst ein Foto ihres Körpers vor dem Gewichtsverlust.
In einem Beitrag auf Instagram teilt Vanessa Blumhagen (48) zunächst ein Foto ihres Körpers vor dem Gewichtsverlust.  © Screenshot Instagram/vanessa_blumhagen

Das "Vorher-Nachher"-Ergebnis ihres Körpers teilte die 48-Jährige am Montag mit ein paar Schnappschüssen auf Instagram. Tatsächlich wirkt ihre Silhouette sichtlich schlanker, "und das trotz Hashimoto & Perimenopause", schreibt Blumhagen zu ihren Fotos.

Bereits häufiger berichtete die ehemalige "Sat.1-Frühstücksfernsehen"-Moderatorin von ihrer Erkrankung Hashimoto in der Öffentlichkeit, teilt dazu immer wieder Beiträge auf Social Media. Auch Bücher veröffentlichte die 48-Jährige zu dem Thema bereits mehrere.

Was hinter der Erkrankung steckt? Hashimoto-Thyreoiditis ist eine Autoimmunerkrankung, bei der die Schilddrüse chronisch entzündet ist. Die Schilddrüse bildet Hormone, die viele Vorgänge im Körper steuern und auch Auswirkungen auf das Gewicht haben können.

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Die Perimenopause wiederum, von der Blumhagen nach eigenen Angaben ebenfalls betroffen ist, ist der hormonelle Übergang zu den Wechseljahren.

In dem Beitrag teilt die 48-Jährige auch ein Bild ihres Körpers nach dem Gewichtsverlust.
In dem Beitrag teilt die 48-Jährige auch ein Bild ihres Körpers nach dem Gewichtsverlust.  © Screenshot Instagram/vanessa_blumhagen

Vanessa Blumhagen über Abnehm-Erfolg: "Stück für Stück purzelten die Pfunde"

Die Autorin und Ex-Frühstücksfernsehen Moderatorin (l.) klärt mit ihrem neuen Buch über die Perimenopause auf. (Archivfoto)
Die Autorin und Ex-Frühstücksfernsehen Moderatorin (l.) klärt mit ihrem neuen Buch über die Perimenopause auf. (Archivfoto)  © Alice Nägle/TAG24

Erst vor Kurzem veröffentlichte die Moderatorin zu dem Thema ebenfalls ein Buch mit dem Titel: "Perimenopause – zu alt für Pubertät, zu jung für Wechseljahre" für mehr Aufklärung.

Trotz dieser Hürden gelang ihr der Abnahm-Erfolg. Und wie? "Zuerst habe ich mich aus einer toxischen Beziehung gelöst. Was zeigt, dass Stress gerade bei Hashimoto und uns Frauen einen großen Einfluss auf die Hormone, das Wohlbefinden und das Gewicht haben kann", schreibt sie weiter.

Danach sei sie endlich ihre Perimenopausen-Symptome angegangen.

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"Und Stück für Stück purzelten die Pfunde", schildert die Moderatorin. Und diese Herangehensweise zahlte sich offenbar aus: "Heute fühle ich mich wieder 100 % wohl in meiner Haut. Trotz Hashimoto und Perimenopause", so Blumhagen abschließend.

Titelfoto: Fotomontage: Screenshots Instagram/vanessa_bulmhagen

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