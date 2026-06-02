Trotz Erkrankung: Vanessa Blumhagen lüftet Geheimnis hinter ihrem Abnehm-Erfolg

Hamburg - Acht Kilo weniger und das innerhalb eines Jahres: Vanessa Blumhagen (48) präsentiert ihren Abnehm-Erfolg sichtlich stolz in den sozialen Netzwerken. Den Gewichtsverlust erreichte die Moderatorin sogar trotz Erkrankung.

In einem Beitrag auf Instagram teilt Vanessa Blumhagen (48) zunächst ein Foto ihres Körpers vor dem Gewichtsverlust. © Screenshot Instagram/vanessa_blumhagen

Das "Vorher-Nachher"-Ergebnis ihres Körpers teilte die 48-Jährige am Montag mit ein paar Schnappschüssen auf Instagram. Tatsächlich wirkt ihre Silhouette sichtlich schlanker, "und das trotz Hashimoto & Perimenopause", schreibt Blumhagen zu ihren Fotos.

Bereits häufiger berichtete die ehemalige "Sat.1-Frühstücksfernsehen"-Moderatorin von ihrer Erkrankung Hashimoto in der Öffentlichkeit, teilt dazu immer wieder Beiträge auf Social Media. Auch Bücher veröffentlichte die 48-Jährige zu dem Thema bereits mehrere.

Was hinter der Erkrankung steckt? Hashimoto-Thyreoiditis ist eine Autoimmunerkrankung, bei der die Schilddrüse chronisch entzündet ist. Die Schilddrüse bildet Hormone, die viele Vorgänge im Körper steuern und auch Auswirkungen auf das Gewicht haben können.

Die Perimenopause wiederum, von der Blumhagen nach eigenen Angaben ebenfalls betroffen ist, ist der hormonelle Übergang zu den Wechseljahren.