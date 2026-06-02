Trotz Erkrankung: Vanessa Blumhagen lüftet Geheimnis hinter ihrem Abnehm-Erfolg
Hamburg - Acht Kilo weniger und das innerhalb eines Jahres: Vanessa Blumhagen (48) präsentiert ihren Abnehm-Erfolg sichtlich stolz in den sozialen Netzwerken. Den Gewichtsverlust erreichte die Moderatorin sogar trotz Erkrankung.
Das "Vorher-Nachher"-Ergebnis ihres Körpers teilte die 48-Jährige am Montag mit ein paar Schnappschüssen auf Instagram. Tatsächlich wirkt ihre Silhouette sichtlich schlanker, "und das trotz Hashimoto & Perimenopause", schreibt Blumhagen zu ihren Fotos.
Bereits häufiger berichtete die ehemalige "Sat.1-Frühstücksfernsehen"-Moderatorin von ihrer Erkrankung Hashimoto in der Öffentlichkeit, teilt dazu immer wieder Beiträge auf Social Media. Auch Bücher veröffentlichte die 48-Jährige zu dem Thema bereits mehrere.
Was hinter der Erkrankung steckt? Hashimoto-Thyreoiditis ist eine Autoimmunerkrankung, bei der die Schilddrüse chronisch entzündet ist. Die Schilddrüse bildet Hormone, die viele Vorgänge im Körper steuern und auch Auswirkungen auf das Gewicht haben können.
Die Perimenopause wiederum, von der Blumhagen nach eigenen Angaben ebenfalls betroffen ist, ist der hormonelle Übergang zu den Wechseljahren.
Vanessa Blumhagen über Abnehm-Erfolg: "Stück für Stück purzelten die Pfunde"
Erst vor Kurzem veröffentlichte die Moderatorin zu dem Thema ebenfalls ein Buch mit dem Titel: "Perimenopause – zu alt für Pubertät, zu jung für Wechseljahre" für mehr Aufklärung.
Trotz dieser Hürden gelang ihr der Abnahm-Erfolg. Und wie? "Zuerst habe ich mich aus einer toxischen Beziehung gelöst. Was zeigt, dass Stress gerade bei Hashimoto und uns Frauen einen großen Einfluss auf die Hormone, das Wohlbefinden und das Gewicht haben kann", schreibt sie weiter.
Danach sei sie endlich ihre Perimenopausen-Symptome angegangen.
"Und Stück für Stück purzelten die Pfunde", schildert die Moderatorin. Und diese Herangehensweise zahlte sich offenbar aus: "Heute fühle ich mich wieder 100 % wohl in meiner Haut. Trotz Hashimoto und Perimenopause", so Blumhagen abschließend.
Titelfoto: Fotomontage: Screenshots Instagram/vanessa_bulmhagen