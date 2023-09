Influencerin parkt im Halteverbot: Was dann passiert, macht sie total konfus

Frankfurt am Main - "Wie kommt man darauf?" - die Frankfurter Influencerin Zara Secret (28) war in zwei Instagram-Storys vom gestrigen frühen Montagabend völlig verwirrt. Das Erlebnis, von dem sie berichtete, ist tatsächlich äußerst seltsam.

"Ich komme nicht mal auf die Idee, so was zu machen", setzt sie hinzu und beginnt dann mit ihrem Bericht.

"Was mir wieder heute passiert ist, da schüttele ich echt nur den Kopf, ich kann das nicht checken, wie Menschen so sein können", beginnt die Frankfurterin ihren Bericht.

In der ersten Story ist Zara zu Fuß in der City der Mainmetropole unterwegs.

In zwei Instagram-Storys berichtete Zara Secret (28) am frühen Montagabend von einem äußerst seltsamen Erlebnis - die Frankfurterin war sichtlich verwirrt. © Screenshot/Instagram/zara_secret

Die Frankfurterin war immer noch völlig konfus, als sie davon erzählte: "Voll bedeckt mit Gras!", rief sie aus und fügte hinzu: "Wie kommt man darauf?"

Insbesondere verwirrte sie die Vorstellung, mit wie viel Mühe ihr Auto verunreinigt worden war: "Ich stelle mir das auch gerade so bildlich vor, wie jemand dann einfach so auf eine Wiese läuft, in die Hocke geht, so Sachen raus rupft, dann wieder zu meinem Auto läuft, das da hinlegt, wieder zurückläuft, also diese ganze Arbeit und Bemühung dahinter", sagte Zara Secret in ihrer zweiten Instagram-Story vom Montagabend.

Zugleich zeigte sie sich empört darüber, dass sie wegen ihres Wagens immer wieder unangenehme Erlebnisse habe. Sie sprach von Beleidigungen und fügte hinzu: "Wie oft mein Auto zerkratzt wurde."

"Wie nervig", und "es macht einfach keinen Spaß", beschwerte sich die Influencerin am Ende der zweiten Story.

Vermutlich sind es auch Erlebnisse wie diese mit ihrem Auto, welche die Frankfurterin zu dem Entschluss gebracht haben, Deutschland zu verlassen. Zara Secret plant auszuwandern, doch in welches Land es sie zieht, hat sie bislang noch nicht verraten.