Influencerin zeigt Baby-Bauch kurz nach Geburt: "Ist nicht normal"

Lena Jensen (30) zeigt ihren After-Baby-Body (l.) bereits zwei Wochen nach der Geburt. © Screenshot/Instagram/lenajensn (Bildmontage)

"Ich habe echt lange überlegt, ob ich das zeigen soll …", schrieb Lena am Sonntag zu einem Reel, das sie auf ihrem Instagram-Account postete.

Doch viele Fans hätten sie darum gebeten, ihren Bauch kurz nach der Geburt zu zeigen. "Und jetzt mach ich es", so die 30-Jährige.

In dem Video erinnert Lena mit kurzen Clips aus den vergangenen Wochen zunächst daran, wie groß ihr Schwangerschaftsbauch einmal war. Dann zeigt sie das erstaunliche Vorher-Nachher-Ergebnis: Denn ihr Bauch ist nur zwei Wochen nach der Geburt ihres Sohnes schon wieder richtig flach.

Keine Wölbung erinnert daran, dass vor Kurzem noch ein Baby im Bauch der Influencerin wohnte. "Alles sieht fast aus wie vorher", bestätigt auch Lena diesen Eindruck. Doch sie warnt ihre Follower auch, ihren After-Baby-Body nicht als allgemeinen Maßstab zu nehmen.

"Denn das, was Ihr dort seht, ist NICHT NORMAL!", betont Lena. Tatsächlich habe sie weder Schwangerschaftsstreifen noch irgendwelche Verfärbungen oder sonstige Anzeichen, die bei vielen Frauen nach einer Schwangerschaft zurückbleiben.

"Ob es jetzt an den Genen, meiner Eincreme-Technik, dem Ofenkäsekonsum oder an dem Sport liegt - keine Ahnung!", so Lena weiter.

Sie sei jedenfalls so oder so einfach nur stolz auf ihren Körper, dass er einen kleinen Menschen hervorgebracht habe.