"Schwiegertochter gesucht"-Legende Lutz ist tot: Sohn Ingo erfährt es durch einen Fan
Solingen/Düsseldorf - Traurige Nachrichten aus dem RTL-Trash-Kosmos: Lutz, der Vater von "Schwiegertochter gesucht"-Star Ingo Peters (35), ist tot.
"Viele Jahre lang durftet ihr uns auf unserem Weg begleiten […]. Heute muss ich euch mit tiefem Schmerz leider mitteilen, dass mein geliebter Ehemann Lutz seine letzte Reise angetreten hat", schreibt Witwe Birgit alias Stups auf dem gemeinsamen Instagram-Kanal.
Wie die TV-Bekanntheit gegenüber ihrer Community offenbart, sei ihr Ehemann bereits im Mai "überraschend gestorben" und hinterlasse "eine Lücke, die niemand füllen kann". Lutz wurde nur 64 Jahre alt.
"Wenn man an Lutz denkt, denkt man an Wärme, Familie, Humor und ein großes Herz", fährt Stups fort. Und: "Mit seiner Art, seinem Humor und seiner unendlichen Gutmütigkeit hat er nicht nur unser Leben, sondern auch das von vielen anderen Menschen bereichert."
2013 flimmerte Ingo Peters zum ersten Mal über die Bildschirme. In der RTL-Kuppelshow wollte der Rheinländer mithilfe von Moderatorin Vera Int-Veen (58) die Liebe fürs Leben finden. Damals immer treu an seiner Seite: Stups und Lutz.
"Schwiegertochter gesucht"-Star erfuhr durch Fan vom Tod seines Vaters
Zuletzt war das Verhältnis zwischen Ingo und seinen Eltern jedoch arg zerrüttet. Nach einem heftigen Streit rund um Ex-Partnerin Annika herrschte Funkstille. Bei der Hochzeit der beiden im Sommer 2022 waren Lutz und Stups nicht eingeladen.
Auch nach der Trennung von Annika näherten sich Ingo und seine Eltern nicht wieder an. Der Zoff ist so tief verankert, dass der 35-Jährige nicht durch die Familie, sondern über einen Fan in den sozialen Netzwerken vom Tod seines Vaters erfuhr.
"Der Schock sitzt tief, auch darüber, wie ich es erfahren habe", erklärt der Kult-Kandidat auf seinem Instagram-Kanal: "Egal, welche Streitigkeiten da waren oder nicht, man hätte mir persönlich schreiben können."
Weiter teilt Ingo in einem kurzen Video-Clip mit: "Ich muss die Bombe sacken lassen: Ich weiß zu hundert Prozent, dass ich nicht zur Beerdigung eingeladen werde." Seine Freundin Steffi sei nun an seiner Seite und tröstet.
Titelfoto: RTL