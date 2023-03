Iris Klein erhält zahlreiche Dating-Anfragen: "Warum nicht mit einer Frau?"

Iris ist sichtlich geschmeichelt von den zahlreichen Dating-Anfragen ihrer Zuschauer. Ob sich die 55-Jährige so schnell wieder auf etwas Neues einlassen will, verriet sie allerdings nicht.

Mit einem Lächeln im Gesicht verriet sie: "Ja, vielleicht. Ich hab' ja Zeit. Warum nicht mit einer Frau? Wäre mal was anderes."

"Mir schreiben ja sehr viele Männer, die sich mit mir treffen wollen. Aber auch genauso viele Frauen", schmunzelte Iris in ihrer Instagram -Story. Für Iris scheint eine Beziehung zu einer Frau allerdings gar nicht so abwegig zu sein.

Iris Klein (55) wohnt nun alleine in ihrer Wohnung auf Mallorca. © Bildmontage: Iris Klein/Instagram

Sich nach 20 Jahren Ehe an das Leben alleine zu gewöhnen, wird Iris einige Zeit kosten. "Zum ersten Mal in meinem Leben, koche ich nur für mich alleine", realisierte Iris am Dienstag, als sie sich Nudeln machte.

Auf Instagram teilte sie stolz mit: "Ich hab' ganz alleine meine Kaffee-Maschine entkalkt." Und mit Erfolg. "So langsam bekomme ich alles alleine hin. Ich bin echt stolz auf mich", freute sich die 55-Jährige.



Sie scheint sich allerdings langsam an ihr neues Leben zu gewöhnen. Ihr Fokus liege aktuell auf ihrer Familie und ihrer Rolle als Oma.

Die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin versuche nun, das Beste aus ihrer Lage zu machen. Einen Großteil ihrer freien Zeit verbringe sie mit guten Freundinnen auf Mallorca.

Ihr Motto lautet: Schritt für Schritt. Und auch ihre neue Mietwohnung nehme langsam Form an. "Aber es braucht noch ein paar Tage, bis ich alles fertig habe", teilte sie ihren Followern motiviert mit.