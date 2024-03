Iris Klein mit deutlichen Worten an ihre Hater: "Geht zum Arzt"

Die Nachricht einer Followerin bringt Iris Klein (56) zum Nachdenken. © Screenshot: instagram.com/iris_klein_mama_/

Der Reality-Star hat es in der letzten Zeit nicht leicht gehabt. Die Trennung von Ehemann Peter Klein (56), der Iris betrogen haben soll, hat sie in ein Loch gestürzt. Eine Beziehung zu Mr. T, wie sie ihren Freund nannte, ging ebenfalls in die Brüche.

Nach ihrem Umzug in ihr neues Haus in der Nähe von Worms und einer Brust-Operation, bei der sie sich ihre Implantate entfernen ließ, geht es aufwärts und Iris hat wieder Energie und Lebensmut. Auch ein neuer Mann ist in ihr Leben getreten, wie sie am Donnerstag auf Instagram verkündete. Nun wollen die beiden es erst mal langsam angehen lassen.

"Wir wollen beide keine Fehler machen, daher gehen wir es langsam an und wenn es so weit ist, dann zeigen wir uns. Er hat auch keine Probleme mit der Öffentlichkeit. Alles ist gut", sagt die Mama von Jenny Frankhauser (31) und Daniela Katzenberger (37).