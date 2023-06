Iris Klein fühlt sich nach Brust-OP besser denn je: Jetzt will sie in den Playboy!

Mallorca - Am Mittwochabend meldete sich Iris Klein (56) mit freudigen Nachrichten bei ihren Fans: Ihr erster Schönheitseingriff ist geschafft , nun erholt sich die Wahl-Mallorquinerin im Kreise ihrer Liebsten. Der perfekte Zeitpunkt, um eine neue Fragerunde auf Instagram ins Leben zu rufen.

Auf die Frage hin, ob ihre Fans überhaupt Interesse an einem Account auf der Erotik-Plattform haben, fiel die Reaktion jedoch alles andere als begeistert aus: Lediglich 20 Prozent stimmten für "Ja". Die anderen 80 würden es bevorzugen, sich die Bilder des Reality-TV-Stars weiterhin auf Instagram anschauen zu können.

So wäre sie nicht abgeneigt, "vielleicht sogar direkt zum Playboy" zu gehen. Auch OnlyFans fände sie interessant – damit kenne sie sich allerdings zu wenig aus.

Mit dem Ergebnis sei sie dennoch super zufrieden. So ist ihre 85C durch die Hände des Beauty-Docs nun zu einer 85E geworden. Mit dieser fühlt sich Iris direkt viel wohler in ihrer Haut – und könnte sich sogar vorstellen, für ihre Fans bald ganz die Hüllen fallen zu lassen.

Ganz dem Anlass entsprechend, wollten ihre Follower natürlich in erster Linie wissen, wie es ihr nach der Brust-OP gehe. Daraufhin konnte die 56-Jährige ihre Anhänger beruhigen: Zwar habe sie ab und an noch Schmerzen, es gehe ihr allerdings schon viel besser.

Peter Klein (56) scheint noch immer an seiner Frau hängen. © Bildmontage: Instagram/Screenshot/peterklein_official (2)

Übrigens: Noch-Ehemann Peter Klein (56) soll die Scheidungspapiere noch immer nicht unterschrieben haben! Iris kann darüber allerdings nur lachend den Kopf schütteln: "Aber egal, dann bleiben wir halt auf dem Papier verheiratet. Warum auch immer. Wenn er das unbedingt so will?"

Großartig Zeit, sich über ihren Ex zu ärgern, habe sie sowieso nicht. Schließlich verbringt Iris momentan jede freie Minute mit ihrem "Mr. T". Und über den packte sie am Samstag ordentlich aus!

Ihn habe sie ganz romantisch in Santa Ponsa auf dem Müller-Parkplatz kennen- und sofort auch lieben gelernt!

"Er war ganz Gentleman und half mir beim Aufheben meiner Sachen, die auf den Boden fielen. Danach sind wir spontan Kaffee trinken gegangen. Seit dem Tag sind wir unzertrennlich und total verliebt", schwärmte sie. "Es war Liebe auf den ersten Blick."

Was dem Reality-TV-Star dabei besonders gefallen haben könnte: Mr. T wusste zuerst überhaupt nicht, wer Iris überhaupt ist!

"Erst als wir über unsere Familie geredet haben. Er hat es mit Fassung getragen", gab sie überglücklich an und fügte mit einem kleinen Seitenhieb hinzu: "[Er hat] gleich gesagt, dass er keine Schlagerkarriere am Ballermann starten will oder der neue Bachelor werden möchte."