Nach turbulenter Scheidung: Iris Klein überrascht mit neuem Nachnamen
Worms - Neuer Name, neues Kapitel: Iris Klein (58), die Mutter von Daniela Katzenberger (39), hat sich offiziell umbenannt.
In ihrer Instagram-Story verkündet Iris am Freitag neben einem Bild ihres Personalausweises stolz: "Danke für die vielen lieben Glückwünsche zu meinem neuen / alten Namen - auch meine Familie freut sich sehr".
Damit ist der Nachname Klein Geschichte und sie trägt nun wieder den Namen, den viele ohnehin mit ihr verbinden: Katzenberger.
Schon vor wenigen Tagen teilte sie Neuigkeiten auf Social Media, ließ aber offen, ob es sich dabei um ihren Geburtsnamen Kruschwitz oder um ihren berüchtigten Namen aus erster Ehe handelt.
Jetzt ist die Namensänderung aber offiziell und dürfte nur auf Instagram noch etwas auf sich warten lassen. Hier hat Iris eine große Reichweite, weshalb ihr Antrag zunächst gründlich geprüft werden muss.
Hintergrund für den Behördengang ist der Streit mit Ex-Mann Peter Klein (58), der in den vergangenen zwei Jahren für ordentlich Schlagzeilen gesorgt hatte.
Während Iris nämlich im Jahr 2023 im Dschungelcamp schwitzte, soll Peter sie angeblich mit Reality-Star Yvonne Woelke (46) betrogen haben.
Schlussstrich nach der Schlammschlacht mit Ex-Mann Peter Klein
Bis heute wehren Yvonne und Peter gleichermaßen die Vorwürfe ab. Iris hatte allerdings endgültig genug und ließ sich im November 2024 scheiden.
Wenig später gaben ihr Ex-Mann und Yvonne ihre Beziehung bekannt und erklärten, dass sie die Zeit über zusammengewachsen seien.
Für die Katzenberger-Mutter ein echter Schlag ins Gesicht. Seitdem war klar: Der Nachname Klein muss verschwinden.
In einem RTL-Interview verriet sie schon im Sommer: "Ich will den Namen Katzenberger wieder annehmen und da muss ich wirklich kämpfen".
Heute ist die zweifache Mutter wieder glücklich vergeben, an ihren Freund Stefan. Mit ihm scheint sie nach der turbulenten Trennung einen Neuanfang geschafft zu haben.
Titelfoto: Bildmontage: Felix Hörhager/dpa, Georg Wendt/dpa