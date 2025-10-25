Nach turbulenter Scheidung: Iris Klein überrascht mit neuem Nachnamen

Worms - Neuer Name, neues Kapitel: Iris Klein (58), die Mutter von Daniela Katzenberger (39), hat sich offiziell umbenannt.

Iris Katzenberger (58) ist glücklich ihren alten Nachnamen wieder tragen zu dürfen. (Archivbild) © Felix Hörhager/dpa

In ihrer Instagram-Story verkündet Iris am Freitag neben einem Bild ihres Personalausweises stolz: "Danke für die vielen lieben Glückwünsche zu meinem neuen / alten Namen - auch meine Familie freut sich sehr".

Damit ist der Nachname Klein Geschichte und sie trägt nun wieder den Namen, den viele ohnehin mit ihr verbinden: Katzenberger.

Schon vor wenigen Tagen teilte sie Neuigkeiten auf Social Media, ließ aber offen, ob es sich dabei um ihren Geburtsnamen Kruschwitz oder um ihren berüchtigten Namen aus erster Ehe handelt.

Jetzt ist die Namensänderung aber offiziell und dürfte nur auf Instagram noch etwas auf sich warten lassen. Hier hat Iris eine große Reichweite, weshalb ihr Antrag zunächst gründlich geprüft werden muss.

Hintergrund für den Behördengang ist der Streit mit Ex-Mann Peter Klein (58), der in den vergangenen zwei Jahren für ordentlich Schlagzeilen gesorgt hatte.

Während Iris nämlich im Jahr 2023 im Dschungelcamp schwitzte, soll Peter sie angeblich mit Reality-Star Yvonne Woelke (46) betrogen haben.