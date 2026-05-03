"Schadenfreude": Iris Katzenberger spottet nach Trennung von Peter Klein und Yvonne Woelke
Worms - Ihre Liebe soll der Grund für das Ende seiner Ehe gewesen sein. Jetzt ist zwischen Peter Klein (59) und Yvonne Woelke (46) alles aus. Peters Ex-Frau Iris Katzenberger (58) kann sich einen Seitenhieb nicht verkneifen - und findet deutliche Worte.
Kaum war die Nachricht vom Beziehungs-Aus zwischen den beiden TV-Stars am Samstag durchgesickert, ließ auch eine Reaktion von Iris nicht lange auf sich warten.
Bei Instagram verschaffte sich die Mutter von Daniela Katzenberger (39) Luft und stichelte gegen ihren Ex-Mann und seine Verflossene, mit der Peter ihr vor gut drei Jahren fremdgegangen sein soll.
"Darf eigentlich eine betrogene Ehefrau sowas wie Schadenfreude haben? Frage für einen Freund", wandte sich die 58-Jährige spöttisch an ihre Community und witzelte weiter: "Gibt's jetzt wieder einen neuen Podcast? Und wer geht mit ihm zu 'Prominent getrennt'?"
Gegenüber der Bild-Zeitung wurde die Pfälzerin dann sogar noch deutlicher und rechnete mit ihrem Ex-Partner ab: "Selbst wenn er der letzte Mann auf Erden wäre, wollte ich so einen Mann nicht mehr zurück."
Auch Iris Katzenberger ist frisch getrennt
Auch die Dreifachmutter hat gerade eine gescheiterte Beziehung hinter sich: Vor wenigen Wochen hatte Katzenberger, die nach der Scheidung von Peter Klein wieder den Nachnamen ihres ersten Ehemannes angenommen hatte, die Trennung von ihrem Partner Stefan Braun (48) bekannt gegeben.
Ein Comeback mit ihrem Ex-Mann Peter kommt für Iris allerdings nicht infrage. "Was er mir alles angetan hat, hat mir damals den Boden unter den Füßen weggezogen", erinnerte sich die Reality-TV-Bekanntheit an die öffentliche Schlammschlacht der vergangenen Jahre zurück.
Zwischen Yvonne Woelke und Peter Klein soll es Anfang 2023 am Rande des RTL-Dschungelcamps gefunkt haben. Obwohl beide eine Affäre zunächst bestritten, machten sie knapp zwei Jahre später ihre Beziehung öffentlich.
Titelfoto: Montage: Screenshot/Instagram/yvonnewoelke, Screenshot/Instagram/iris_klein_mama_