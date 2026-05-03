"Schadenfreude": Iris Katzenberger spottet nach Trennung von Peter Klein und Yvonne Woelke

Worms - Ihre Liebe soll der Grund für das Ende seiner Ehe gewesen sein. Jetzt ist zwischen Peter Klein (59) und Yvonne Woelke (46) alles aus. Peters Ex-Frau Iris Katzenberger (58) kann sich einen Seitenhieb nicht verkneifen - und findet deutliche Worte.

Iris Katzenberger (58, r.) stichelt gegen Peter Klein (59) und Yvonne Woelke (46). © Montage: Screenshot/Instagram/yvonnewoelke, Screenshot/Instagram/iris_klein_mama_

Kaum war die Nachricht vom Beziehungs-Aus zwischen den beiden TV-Stars am Samstag durchgesickert, ließ auch eine Reaktion von Iris nicht lange auf sich warten.

Bei Instagram verschaffte sich die Mutter von Daniela Katzenberger (39) Luft und stichelte gegen ihren Ex-Mann und seine Verflossene, mit der Peter ihr vor gut drei Jahren fremdgegangen sein soll.

"Darf eigentlich eine betrogene Ehefrau sowas wie Schadenfreude haben? Frage für einen Freund", wandte sich die 58-Jährige spöttisch an ihre Community und witzelte weiter: "Gibt's jetzt wieder einen neuen Podcast? Und wer geht mit ihm zu 'Prominent getrennt'?"

Gegenüber der Bild-Zeitung wurde die Pfälzerin dann sogar noch deutlicher und rechnete mit ihrem Ex-Partner ab: "Selbst wenn er der letzte Mann auf Erden wäre, wollte ich so einen Mann nicht mehr zurück."