Scheidung bei Iris Klein läuft: Heißt sie bald so?

Was sie allerdings weiß, ist, dass sie derzeit auf Wolke sieben schwebt. Denn seit mehreren Tagen schwärmt die Auswanderin von "Mr. T" . Mehr verraten will sie nicht, denn ihr neuer Partner möchte nicht in die Öffentlichkeit, wie sie schreibt.

Peter und Iris Klein waren fast 20 Jahre lang verheiratet. © Screenshot/Instagram/peterklein_official

Zu verstecken scheint sich das Paar nicht. "Wir sind auch Hand in Hand an der Playa unterwegs. Ich bin unfassbar stolz."

Dass sie sich so schnell wieder verlieben kann, hätte bis vor wenigen Wochen wohl noch niemand gedacht. Denn nach der Trennung im Januar herrschte ein bitterer Rosenkrieg zwischen Iris, Peter und seiner angeblichen Affäre Yvonne Woelke (41). Dass ihr Mann untreu sei, warf die 56-Jährige ihrem Ex immer wieder vor - alles frei zugänglich in den sozialen Medien.

Jetzt scheint allerdings alles Schnee von gestern. "Dieses Gefühl, was er mir in einer so kurzen Zeit gegeben hat ... habe ich mein ganzes Leben noch nicht erleben dürfen und ich wünsche mir so sehr, dass es niemals mehr endet."

Selbst eine erneute Hochzeit scheint nicht mehr ausgeschlossen.

Wer den geheimnisvollen Verehrer sehen will, muss wohl vorerst allerdings nach Mallorca fliegen.