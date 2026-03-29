Trauer um "Zurück in die Zukunft"-Star: James Tolkan gestorben
USA - Er galt als Leinwand-Star und angesehener Charakterdarsteller: Nun ist US-Schauspieler James Tolkan im Alter von 94 Jahren verstorben.
Wie auf der offiziellen "Back to the Future"-Website bekannt gegeben wurde, starb Tolkan am Donnerstag friedlich in Saranac Lake im US-Bundesstaat New York.
Für Millionen Fans war der Hollywood-Star vor allem als strenger Schuldirektor Mr. Gerald Strickland aus "Zurück in die Zukunft" bekannt. Im dritten Teil kehrte er als Marshal James Strickland zurück.
Auch mit seiner Rolle in "Top Gun" bleibt er unvergessen: Dort spielte er den Air-Group-Commander Stinger Jardian an der Seite von Tom Cruise (63).
Tolkan wurde 1931 in Calumet (Michigan) geboren und machte 1949 seinen Abschluss an der Highschool. Nach einem kurzen Militäreinsatz bei der Marine während des Koreakriegs und Studienaufenthalten an drei verschiedenen Colleges stieg er in einen Bus nach New York City.
Mit gerade einmal 75 Dollar in der Tasche landete er in einer einfachen Mietwohnung ohne warmes Wasser. Während er am Hafen arbeitete, nahm Tolkan Schauspielunterricht und sollte zunächst 25 Jahre im New Yorker Theater verbringen.
James Tolkan hinterlässt Ehefrau und drei Nichten
1983 wurde Tolkan für "War Games" besetzt, danach folgten seine legendären Rollen. Seinen letzten Filmauftritt hatte er 2015 im Horror-Western "Bone Tomahawk".
James Tolkan hinterlässt seine Ehefrau Parmelee Tolkan, mit der er 54 Jahre verheiratet war. Kennengelernt hatten sich die beiden 1971 am Set des Off-Broadway-Stücks "Pinkville". Außerdem hinterlässt er drei Nichten.
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