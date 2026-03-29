Trauer um "Zurück in die Zukunft"-Star: James Tolkan gestorben

USA - Er galt als Leinwand-Star und angesehener Charakterdarsteller: Nun ist US-Schauspieler James Tolkan im Alter von 94 Jahren verstorben.

Durch Filmklassiker wie "Zurück in die Zukunft" wurde James Tolkan (†94) berühmt. © DIA DIPASUPIL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Wie auf der offiziellen "Back to the Future"-Website bekannt gegeben wurde, starb Tolkan am Donnerstag friedlich in Saranac Lake im US-Bundesstaat New York.

Für Millionen Fans war der Hollywood-Star vor allem als strenger Schuldirektor Mr. Gerald Strickland aus "Zurück in die Zukunft" bekannt. Im dritten Teil kehrte er als Marshal James Strickland zurück.

Auch mit seiner Rolle in "Top Gun" bleibt er unvergessen: Dort spielte er den Air-Group-Commander Stinger Jardian an der Seite von Tom Cruise (63).

Tolkan wurde 1931 in Calumet (Michigan) geboren und machte 1949 seinen Abschluss an der Highschool. Nach einem kurzen Militäreinsatz bei der Marine während des Koreakriegs und Studienaufenthalten an drei verschiedenen Colleges stieg er in einen Bus nach New York City.

Mit gerade einmal 75 Dollar in der Tasche landete er in einer einfachen Mietwohnung ohne warmes Wasser. Während er am Hafen arbeitete, nahm Tolkan Schauspielunterricht und sollte zunächst 25 Jahre im New Yorker Theater verbringen.