Jan Böhmermann und Olli Schulz sammeln Spenden: "Waren eine ganze Zeit lang sprachlos"

Köthen/Burg/Weimar - Mit einer Spenden-Gala wollen Moderator Jan Böhmermann (42) und Musiker Olli Schulz (50) am Samstag auch Geld für soziale Projekte in Sachsen-Anhalt , Brandenburg und Thüringen sammeln.

Während ihres diesjährigen "Fest und Flauschig Weihnachtszirkus" wollen Moderator Jan Böhmermann und Musiker Olli Schulz Spenden für soziale Projekte sammeln. © Fabian Sommer/dpa

In ihrem gemeinsamen Podcast hatten sie angekündigt, den Erlös des "Fest und Flauschig Weihnachtszirkus" aufzuteilen: zwischen der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora, dem Johanniter-Kinderhaus "Pusteblume" in Burg (Landkreis Spree-Neiße) sowie der Initiative "Partnerschaft für Demokratie" in Köthen. Weitere Spenden sollen an die Organisation "Hateaid" gehen.

Schulz habe sie vor der offiziellen Verkündung der Spendenziele persönlich angerufen, sagte Kathrin Verzino vom Brandenburger Kinderhospiz "Pusteblume". "Wir waren eine ganze Zeit lang sprachlos, das hat sich jetzt aber umgewandelt in große Freude."

Die Arbeit in einem Kinderhospiz sei nie ausreichend finanziert, so Verzino. Durch Spenden könne beispielsweise die Betreuung von Eltern und Geschwistern todkranker Kinder finanziert werden.

Auch bei der Köthener Initiative "Partnerschaft für Demokratie" habe man sich sehr über den Überraschungsanruf der Podcaster gefreut, sagte Tina Rose der Deutschen Presse-Agentur.

Die Spenden könnten unter anderem der Planung des Christopher Street Day in der Stadt im Landkreis Anhalt-Bitterfeld zugutekommen. Außerdem könnte mit dem Geld auch ein Netzwerk reaktiviert werden, das zum Ziel hat, Bürgerinnen und Bürgern eine gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen.