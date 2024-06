Mit Böhmermann-Spenden: Diese ostdeutsche Stadt feiert zum ersten Mal Christopher Street Day

Köthen - Auch dank Spenden, die Moderator Jan Böhmermann (43) gesammelt hat, gibt es in Köthen ( Sachsen-Anhalt ) am Samstag zum ersten Mal einen Christopher Street Day (CSD).

Am Samstag feiert Köthen den Christopher Street Day - zum ersten Mal. Die Veranstaltung wird durch Spenden möglich. © Matthias Bein/dpa

"Die Finanzierung des CSD wird aus Mitteln von Herrn Böhmermann übernommen", teilte Tina Rose von der Initiative "Partnerschaft für Demokratie Köthen" vor der Veranstaltung an diesem Samstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Im Podcast "Fest und Flauschig" hatte der 43-Jährige Ende vergangenen Jahres einen Spendenaufruf gestartet.



Der CSD erinnert an die Aufstände der queeren Community in der Christoper Street in New York City (USA) von 1969 und steht für die Sichtbarmachung und Gleichstellung queerer Menschen. Andere Bezeichnungen für die inzwischen vielerorts jährlich veranstalteten CSD-Demonstrationen sind "Pride Parade" oder "Gay Pride".

In Sachsen-Anhalt wurde die CSD-Saison schon Ende April in Schönebeck (Salzlandkreis) eröffnet. In Köthen sind an diesem Samstag eine Demonstration und ein Straßenfest geplant. Auch die Hochschule Merseburg wollte sich daran beteiligen.

Im Anschluss soll es eine Party geben. Schon in den Tagen zuvor hatte es laut Veranstalter eine Aktionswoche - unter anderem mit einem Kinoabend und einer Stadtführung - gegeben. Am Tag nach der Demonstration auf dem Köthener Marktplatz soll es im Zuge der Aktionswoche zudem einen Gottesdienst geben.