Nach Maus-Klau von Köln: Jan Böhmermann kritisiert WDR und Co.

Köln - Der Maus-Klau von Köln ging in der letzten Woche durch die Schlagzeilen. Nun hat sich Satiriker Jan Böhmermann (43) dazu geäußert und dabei auch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk (ÖRR) kritisiert.

Satiriker Jan Böhmermann (43) hat die Aufregung um das Verschwinden der Mausfigur vom WDR-Gelände in Köln zum Anlass genommen, um gegen die Drittprogramme im öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu schießen. © Rolf Vennenbernd/dpa

Doch was ist überhaupt passiert? Aktivistinnen und Aktivisten der Kampagnenorganisation Campact hatten die orangefarbene und menschengroße Mausfigur in der Nacht zum vergangenen Dienstag vom WDR-Gebäude in Köln entwendet.

Damit wollte die Organisation eigenen Angaben zufolge ein Zeichen gegen "die drastischen Kürzungen im Informations- und Bildungsprogramm des ÖRR" setzen, wie Campact-Geschäftsführerin Astrid Deilmann später betonte.

Hintergrund dazu sind geplante Einsparungen im ÖRR, über die die Ministerpräsidenten der Länder in dieser Woche im Rahmen einer Rundfunkreform debattieren wollen.

Zwar ist noch unklar, ob es überhaupt Kürzungen geben soll und wenn ja, wie hoch diese ausfallen sollen, für Böhmermann wären diese allerdings insbesondere in den dritten Programmen durchaus sinnvoll, wie er in der neuen Folge seines "Fest & Flauschig"-Podcasts, den er gemeinsam mit Musiker Olli Schulz (51) aufnimmt, am Sonntag betont.