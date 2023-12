Neuer Rekord beim "Fest & Flauschig"-Weihnachtszirkus? "Unglaubliche Spendensumme"

Hamburg/Berlin - Bereits Mitte Dezember fand der traditionelle Weihnachtszirkus von " Fest & Flauschig " mit Olli Schulz (50) und Jan Böhmermann (42) in Berlin statt: Noch läuft die Aktion für den guten Zweck. Doch gibt es schon jetzt einen neuen Spenden-Rekord?

Bis zum Ende der Live-Podcastfolge am 16. Dezember im Sauriersaal des Berliner Naturkundemuseums waren dazu bereits rund 700.000 Euro eingegangen. "Wir werden locker über die Million springen", war sich Jan Böhmermann da bereits sicher.

Noch bis zum 8. Januar 2024 kann für die vier ausgesuchten Spendenziele der beiden Podcaster über die Seite betterplace.org gespendet werden. Die Endsumme soll dann zu gleichen Teilen an die vier folgenden Organisationen gehen:

Doch inzwischen sieht alles danach aus: Aus der "Fest & Flauschig"-Weihnachtspause meldete sich Olli Schulz am ersten Weihnachtsfeiertag mit einem großen Dankeschön bei seinen Fans: "Vielen, vielen Dank für diese unglaubliche Spendensumme", schrieb er in seiner Instagram-Story. Dazu teilte er erneut den Link zur Spendenseite. Weiter betonte der Musiker: "Ein paar Tage gibt es noch die Möglichkeit, etwas in den Topf zu werfen."

Stand 25. Dezember, 18 Uhr, waren da bereits 1.453.980 Euro von 26.195 Spendern und Spenderinnen eingegangen. Damit fehlten zu diesem Zeitpunkt nur noch wenige zehntausend Euro für einen neuen Spenden-Rekord.

Und auch der Schauspieler Bjarne Mädel (55), der bereits beim Weihnachtszirkus mit einer regelrechten Wutrede für einen rasanten Anstieg der Spenden gesorgt hatte, fragte seine Instagram-Fans zu Weihnachten erneut: "Schaffen wir die 1.5 Mio?"