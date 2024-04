Jan Fedders (†64) Witwe versteigert seinen Nachlass auf eBay

Jan Fedder (†64) war bundesweit für seine Rolle als Dirk Matthies beim "Großstadtrevier" bekannt. (Archivbild) © Fabian Bimmer/dpa

Ab Freitag, dem 19. April, sollen sie beim Online-Auktionshaus eBay angeboten werden – jeweils zum Startpreis von einem Euro, wie die Witwe des beliebten Volksschauspielers und Ehrenkommissars der Polizei Hamburg, Marion Fedder, der Bild-Zeitung sagte.

"Natürlich gebe ich die schönen Sammlerexemplare nicht leichtfertig her. Aber da Jan alles Mögliche gesammelt hat, habe ich beschlossen, mich von einigen Sachen zu trennen und hoffe, dass sie einen neuen Besitzer finden", sagte sie dem Blatt. "An jedem Stück hängt auch für mich eine tolle Erinnerung an Jan."

Ersteigert werden kann dem Bericht zufolge unter anderem ein historischer Mercedes Ponton 180 D - voll fahrbereit, ebenso wie ein ziviles Dienstfahrzeug Fedders aus der TV-Serie "Großstadtrevier".

Der angebotene Hawaii-Toaster war demnach ein Geschenk von Fernsehkoch Tim Mälzer (53) zum 50. Geburtstag seines Freundes. Auch eine Registrierkasse aus der Kneipe von Fedders Eltern und ein tragbarer Plattenspieler aus seiner Jugend sollen laut Bild den Besitzer wechseln.

Es ist nicht das erste Mal, dass Stücke aus dem Nachlass Fedders versteigert werden. 2022 erhielt bei einer Internet-Auktion zugunsten des Hamburger "Michel" ein Bieter für einen Mercedes-Oldtimer bei fast 100.000 Euro den Zuschlag.