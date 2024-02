Jan Köppen offen und ehrlich: Das macht das Dschungelcamp mit ihm persönlich

Köln - Mehr als zwei Wochen hat es Moderator Jan Köppen (40) jüngst hautnah am Dschungelcamp ausgehalten. Auf Instagram wurde der Kompagnon von Sonja Zietlow (55) daher nun nach seinem ganz persönlichen Umgang mit der Show gefragt.

In Hülle und Fülle antwortete Jan Köppen am Mittwoch auf die Frage eines Fans. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Jan Köppen

Eigentlich kennen ihn seine Fans nur als humorvollen und leicht durchgeknallten Moderations-Kumpel von Frank "Buschi" Buschmann (59) bei "Ninja Warrior".

Einer einfachen und ehrlich gemeinten Frage zuliebe legte der 40-Jährige diese Rolle aber mal für kurze Zeit ab und gewährte einem unbekannten User einen ernsteren und tieferen Einblick hinter die Kulissen.

"Welche Spur hinterlässt der Dschungel hauptsächlich in dir?", wollte jemand in der neuesten Instagram-Storys des gebürtigen Gießeners wissen. Mit einer derart ausführlichen Antwort werden wohl nur die Wenigsten gerechnet haben.

"Gute Frage, da gibts mehrere Ebenen. Einmal das Format und alles drumherum so unfassbar viel Aufmerksamkeit die ich bis letztes Jahr auch nicht kannte. Vor allem was Presse und demnach auch Interesse an meiner Person angeht", lautete die erste Einschätzung des Publikumslieblings.