Jan Leyk rastet wegen "Klima-Klebern" aus: "Vern*ttete Pissgestalten"

Ex-"Berlin Tag und Nacht"-Star Jan Leyk (38) ist am Donnerstag auf Instagram wegen der sogenannten "Klima-Kleber" komplett ausgerastet.

So meldete sich der Hamburger am Donnerstag mit dem Video eines in der Ferne fliegenden Hubschraubers in seiner Instagram-Story - und legte sofort los!

"Sehr ihr den Helikopter? Wisst ihr, was der gerade filmt? Stau an den Elbbrücken. Und wisst ihr, warum wir Stau an den Elbbrücken haben? Weil diese vernuttenen Klima-Kleber, diese Pissgestalten, mal wieder nichts Besseres zu tun haben, als sich auf den Asphalt zu ballern und die Menschen zu terrorisieren!", wetterte er.

Und damit nicht genug - Jan rastete weiter aus: "Diese Vollidioten! Die wollen die Welt retten und sich über den Klimawandel unterhalten und haben nichts Besseres zu tun, als dem Klima in die Fresse zu kacken mit ihrer Scheiß-Aktion."

Anschließend sendete er auch noch eine Drohung an die Aktivisten: "Wenn ich da einmal in der ersten Reihe stehe, sag ich euch eins: Ich hau an denen vorbei, die kriegen ne Lungenentzündung!"

Seiner Meinung nach sollten diese "hirnverbrannten Kandidaten" weggesperrt und in ein Loch geworfen werden. "Es kotzt mich so an! Das ist so selten dämlich. Das sind nichts weiter als Terroristen, ohne Ideen oder sinnvolle Vorschläge", wütete er.