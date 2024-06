GNTM-Model Jana Heinisch brutal ehrlich: "Bier gibt's bei mir auch mal vor vier"

Bremen/Berlin - Schonungslos ehrlich: Ex-" Germany's Next Topmodel "-Kandidatin Jana Heinisch (30) hat am gestrigen Donnerstag auf Instagram über ihren Lebensstil aufgeklärt.

Zu einem Video, in dem sich die gebürtige Bremerin einen dicken Burger schmecken lässt, verdeutlicht sie schriftlich, dass ihr Lifestyle nicht unbedingt den "gängigen Empfehlungen" entspricht.

So unterstreicht die 30-Jährige: "Ich esse, was ich will, wann ich will und so viel ich will. Meistens lasse ich alles stehen und liegen, wo ich gerade bin und halte Ordnung nur kurz. Ich gehe nicht ins Fitnessstudio, mache keine Homeworkouts und meditiere nicht."

Auch mit Journaling oder Tagebuchschreiben könne sie nichts anfangen. Dafür habe sie manchmal Erwartungshaltungen an andere, die sie selbst nicht erfülle. Und: Berufliche Verpflichtungen stünden für sie immer an erster Stelle.

Weiter führt die Wahl-Berlinerin aus: "Ich trinke kaum Wasser, dafür massenweise Kaffee und n Bier gibt's bei mir auch mal vor vier." Sie sage nicht, dass das gesund sei, aber sehr wohl, dass dieser Lebensstil für sie sehr gut funktioniere.

Denn, so ist das Model überzeugt: "Was wirklich zählt, ist, dass wir den einen, unseren eigenen Weg finden, der uns glücklich macht. Es geht darum, herauszufinden, was für uns individuell der Schlüssel zur Ausgeglichenheit ist, was uns gut tut."