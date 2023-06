Jana Heinisch erlebt Zug-Irrsinn: "Comedy Award geht an die Deutsche Bahn"

Bremen/Berlin - "Eine Zugfahrt die ist lustig, eine Zugfahrt die ist schön" - davon kann auch Ex-" Germany's Next Topmodel "-Kandidatin Jana Heinisch (29) ein Lied singen.

Ex-GNTM-Kandidatin Jana Heinisch (29) wollte nur mit dem Zug von Berlin nach Köln fahren - doch die Reise entpuppte sich als abenteuerliche Odyssee. © Fotomontage: Instagram/jana.heinisch

Am Mittwochmorgen machte sich die Influencerin mit der Bahn aus ihrer Wahlheimat Berlin auf den Weg nach Köln, um in der Domstadt an einem späteren Event teilzunehmen.

Wie so oft, ging dabei allerdings nicht alles glatt: "Wenn Heinisch unterwegs ist, fällt natürlich wieder zuverlässig der Zug aus", schrieb die 29-Jährige in ihrer Instagram-Story, als sie bereits in einer Ersatz-Bahn saß.

Doch wer nun dachte, die restliche Fahrt würde ohne weitere Komplikationen ablaufen, war auf dem Holzweg: Die abenteuerliche Odyssee begann für die rothaarige Schönheit jetzt erst so richtig!

So meldete sich Jana wenig später erneut in ihrer Story, schrieb: "Du sitzt in einem Ersatzzug, weil dein Zug ausfällt. Im Ersatzzug ist Stromausfall und keine Klimaanlage. Jetzt wiederum wird die Hälfte des Zuges (in dem wir sitzen) nicht weiterfahren. Ob ich mich noch wundere? Nö."

Laut einer Durchsage, die in der Story der gebürtigen Bremerin zu hören war, sollten die Wagen 31 bis 37 des Zuges am Bahnhof in Hannover verbleiben, da eine technische Störung nicht behoben werden konnte.