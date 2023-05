Jana Heinisch über ihre kleinen Brüste: "Knackig, liebenswert und wunderhübsch"

Bremen/Berlin - Statement von Jana Heinisch (29): Die ehemalige " Germany's Next Topmodel "-Kandidatin hat am Dienstagabend bei Instagram eine Lanze für kleine Brüste gebrochen.

Ex-"Germany's Next Topmodel"-Kandidatin Jana Heinisch (29) hat bei Instagram über ihre kleinen Brüste gesprochen - und an ihre Fans appelliert. © Fotomontage: Instagram/jana.heinisch

"So oft werde ich gefragt: 'Jana, wie hast du gelernt, so selbstbewusst mit deinem schmalen Oberkörper beziehungsweise deinen kleinen Brüsten umzugehen?'", leitete sie das Thema in ihrer Instagram-Story ein.

Deshalb habe sie mal überlegt und dabei sei ihr aufgefallen, dass die Situationen, in denen sie sich deshalb unwohl gefühlt habe, immer im Kontext mit anderen Menschen gewesen sei. "Tatsächlich meist Menschen, die selbst Unsicherheit in sich tragen", verdeutlichte Jana.

Denn: "Niemand wacht nachts auf und merkt: 'Oh mein Gott, ich habe ja gar kein Doppel-D', um sich danach in den Schlaf zu weinen", verdeutlichte die gebürtige Bremerin mit einem Schmunzeln.

Erst wenn "hämische Kommentare von Pimmelbrüdern" oder "mitleidsvolle Blicke von Busen-Bärbels" kämen, denke man plötzlich, dass die eigenen Brüste vielleicht ZU klein seien, unterstrich das Model - und ergänzte: "Zu klein für was denn?"

Für sie selbst bringe ihre kleine Oberweite ausschließlich Vorteile mit sich: "Nichts wackelt, sogar reiten konnte ich immer ohne Sport-BH, nie musste ich darauf achten, 'nicht zu viel Ausschnitt zu zeigen' (...). Man kann auf dem Bauch schlafen und muss bei Auf-und-Ab-Bewegungen nicht seine Brüste schützend festhalten", zählte Jana auf.