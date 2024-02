Jana Ina Zarrella erklärt: Deshalb wurde neue Hündin mit Lkw auf Parkplatz gebracht

Dackelhündin Mimi ist das neueste Familienmitglied bei den Zarrellas - und Frauchen Jana Ina (47) ganz vernarrt in die kleine Vierbeinerin! © Instagram/janainazarrella

Jana Inas mehr als 800.000 Instagram-Fans hatten jüngst nicht schlecht gestaunt, als die gebürtige Brasilianerin zum Start in die neue Woche plötzlich ein neues Familienmitglied auf vier kurzen Beinchen vorstellte.

Bereits am vergangenen Sonntag zog nämlich Dackelhündin Mimi bei den Zarrellas ein und machte Jana Ina damit zur zweifachen Hundemama.

Seit ihrer Ankunft hat die kleine Vierbeinerin sich schon bestens in ihrem neuen Zuhause eingelebt, wie die 47-Jährige ihren Anhängern auf ihrem Kanal gezeigt hatte. Dennoch brannten ihren Followern noch allerhand Fragen auf der Seele, die Jana Ina am Donnerstag geduldig in einer ausführlichen Fragerunde beantwortete.

So berichtete die Moderatorin auf Nachfrage, dass das erste Aufeinandertreffen von Neuankömmling Mimi und Familienhündin Cici sehr gut verlaufen sei.

"Es war laut und etwas skeptisch, aber es lief viel besser und entspannter, als ich dachte", offenbarte Jana Ina, die sich im Vorfeld Tipps von Hundeprofi Martin Rütter (53) geholt hatte, wie sie verriet.