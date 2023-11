Jana Ina Zarrella führt ihre Hündin Gassi, plötzlich verschwindet die Fellnase im Gebüsch

Köln – Nanu, was treibt Cici denn da? Die kleine Hündin von Jana Ina Zarrella (46) ist bei einer Gassirunde plötzlich im Busch verschwunden und hat sich auffällig verhalten. Jana Ina war sofort klar, was die drollige Vierbeinerin im Schilde führte.

Jana Ina Zarrella (46) hat das Wochenende für eine ausgiebige Gassirunde mit ihrer Hündin Cici genutzt. © Montage: Instagram/Screenshot/Jana Ina Zarrella

Die TV-Moderatorin und ihre niedliche Mischlingshündin sind ein Herz und eine Seele. Seitdem Jana Ina Cici vor rund dreieinhalb Jahren aus dem Tierheim Köln-Dellbrück adoptiert hat, ist das Duo geradezu unzertrennlich.

So hatte die braune Fellnase keinen leichten Start ins Leben, landete nach ihrer Geburt in Ungarn sogar in einer Tötungsstation. Zum Glück konnten Tierschützer die Hunde-Dame noch rechtzeitig befreien und inzwischen ist Cici aus Jana Inas Leben kaum mehr wegzudenken.

Bei Instagram postet die Ehefrau von Giovanni Zarrella (45) gerne und oft Videos von der quirligen Vierbeinerin, die auch schon einmal ihren ganz eigenen Kopf hat und ihre Halterin mit ihren liebenswürdigen Marotten ordentlich auf Trab hält.

So auch in einer Instagram-Story, die Jana Ina am Wochenende mit ihren knapp 790.000 Followern teilte. Die TV-Beauty führte ihre Hündin gerade in einem Wohngebiet am Rande von Köln Gassi, als Cici plötzlich die Ohren spitzte, unvermittelt losstürmte und bis auf die Hinterläufe in einer Hecke verschwand.

Jana Ina filmte die ulkige Szene und konnte sich ein Lachen nicht verkneifen. Immerhin war sich die Hundefreundin nur allzu gut bewusst, was es mit Cicis auffälligem Verhalten auf sich hatte.