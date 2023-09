Jana Ina Zarrella hat es schon wieder getan: "Oh my god - I love it!"

Jana Ina Zarrella ist mit Ehemann Giovanni zurzeit wieder in New York unterwegs und ließ sich dort erneut zu einem Besuch im Piercing-Studio hinreißen.

Von Laura Miemczyk

New York - Jana Ina Zarrella (46) ist mit Ehemann Giovanni (45) zurzeit wieder in New York unterwegs - und entpuppte sich dort nun als "Wiederholungstäterin". Wie bereits im vergangenen Jahr ließ die zweifache Mama sich ein Andenken verpassen, das unter die Haut ging.

Jana Ina Zarrella macht derzeit wieder die Straßen New Yorks unsicher. © Instagram/janainazarrella (Screenshot) Jana Ina war bekanntlich schon viele Male in Big Apple, doch die diesjährige Reise dürfte ihr wohl besonders in Erinnerung bleiben. Die Moderatorin und ihr Liebster waren nämlich anlässlich ihres 18. Hochzeitstags in die USA geflogen, um dort einige Tage in trauter Zweisamkeit zu genießen. Obwohl die Zarrellas New York inzwischen wie ihre Westentasche kennen dürften, genießen sie ihre Zeit in der Stadt, die niemals schläft, jedes Mal aufs Neue - so auch diesmal! Jana Ina Zarrella Jana Ina Zarrella teilt Schock-Video und macht Jagd auf Hunde-Quäler: "Bitte helfen!" Denn anlässlich ihrer "Türkishochzeit" machte Giovanni seiner Jana Ina ein außergewöhnliches Geschenk, wie die 46-Jährige in einem anschaulichen Clip gezeigt hatte, den sie auf ihrem Instagram-Kanal geteilt hatte. "Wir haben Hochzeitstag und mein Mann hat mir Schmuck versprochen - den krieg' ich jetzt", erklärte Jana Ina zu Beginn des Videos, während im Hintergrund "Oops!…I Did It Again" von Britney Spears zu hören war. Dann wurde es schmerzhaft!

Jana Ina Zarrella hielt den Besuch beim Piercer für ihre Instagram-Fans fest

Jana Ina Zarrella lässt sich neues Ohr-Piercing stechen

Ein kleiner Piks - und schon ziert ein neuer Stecker Jana Inas Ohr! © Bildmontage: Instagram/janainazarrella (Screenshots) Anschließend war zu sehen, wie ein Mann mit schwarzen Latex-Handschuhen an Jana Inas Ohr herumhantierte, während die Kölnerin das Gesicht verzog. Spätestens jetzt dürfte wohl jedem klar gewesen sein, dass es die gebürtige Brasilianerin wieder zum Piercer verschlagen hatte. So hatte sich die Zweifach-Mama, ebenso wie im letzten Jahr, einen Stecker am Ohr stechen lassen und über das Ergebnis am Ende bis über beide Ohren gestrahlt. "Oh my god - I love it!", rief Jana Ina freudestrahlend aus, als der Piercer ihr schließlich ihr neuestes Accessoire in einem Spiegel präsentierte.