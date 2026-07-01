Janni Kusmagk packt über Selbstzweifel aus: "Meine Libido war wie ausgeschaltet"

Berlin - Janni Kusmagk (35) gewährt jetzt intime Einblicke in ihre Ehe mit TV-Star Peer Kusmagk (51) und spricht dabei überraschend ehrlich über ihre nicht vorhandene Libido.

Janni Kusmagk (35) gesteht ihren Fans: Sie fühlte sich eine lange Zeit nicht gut in ihrem Körper. © Instagram: thehappytribe

"Ich hatte überhaupt keine Lust, fühlte mich nicht sonderlich gut in meinem Körper und meine Libido war wie ausgeschaltet", erklärt die ehemalige Profi-Surferin in ihrer Instagram-Story.

Sie erinnert damit an eine Zeit, in der die Zweisamkeit mit ihrem Ehemann auf der Strecke blieb. Nachdem die Kinder im Bett waren, hoffte Peer noch auf gemeinsame Zeit. Doch dafür hatte Janni damals keinen Kopf und zog sich lieber zurück, wie sie nun offen erzählt.

"Ich mochte meine Beine nicht mehr, da sie sich schlaff anfühlten. Ich mochte die Pölsterchen auf meinem Bauch nicht. Ich mochte meine eigene Energielosigkeit nicht. Ich mochte besonders meine Brüste überhaupt nicht mehr", betont Janni.

Am schlimmsten sei für sie jedoch das Gefühl gewesen, nur noch Mutter zu sein. Zwar habe sich die 35-Jährige immer wieder eingeredet, wie viel ihr Körper leiste und wie schön das eigentlich sei, doch wirklich gefühlt habe sie das nicht.

Der Blick in den Spiegel habe ihr damals oft genau das Gegenteil gezeigt.