Janni und Peer Kusmagk: Ist das endlich ihr Zuhause für immer?

Berlin - Nach vielen Umzügen scheint die Suche ein Ende zu finden: Janni (35) und Peer Kusmagk (50) fühlen sich endlich angekommen und sind überzeugt, ihren neuen Lebensmittelpunkt gefunden zu haben.

Janni (35) und Peer Kusmagk (50) hoffen nun, ihr Glück auf den Kanaren zu finden. © Instagram/thehappytribe

Wie die 35-Jährige in ihrer Instagram-Story verrät, könne sie sich vorstellen, auf den Kanaren zu bleiben. Seit Januar lebt die Familie mit ihren drei Kindern auf der Inselgruppe, derzeit in einem gemieteten Haus auf La Gomera.

"Das aktuelle Haus war erst mal befristet, und wir wägen gerade ab, ob wir es behalten oder die Insel wechseln", erklärt sie ihren rund 108.000 Followern.

Janni verbrachte auf Fuerteventura große Teile ihrer Kindheit und Jugend, wodurch sie sich dem Meer besonders verbunden fühlt.

Als sie Anfang des Jahres auf den Kanaren landete, sei viel in ihr "angestoßen" worden. Die Jahre zuvor habe sie sich nie richtig wohl in ihrem Körper gefühlt, wie sie betont.

"Es ist crazy, wie sehr ich mich auf unterschiedliche Bereiche konzentriert habe und meinen Körper nicht als Ganzes wahrnehmen konnte", so die Surferin. Sie fühle sich nun wieder wie "ein Kind", das sich neu findet und laufen lernt.