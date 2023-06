02.06.2023 06:24 1.696 Jasmin Herren hat "die Nase voll von Tod" und trifft emotionale Entscheidung

Mehr als zwei Jahre ist es her, dass Willi Herren (†45) tot in seiner Wohnung gefunden wurde. Ein Tattoo erinnert Witwe Jasmin zu sehr an die schwere Zeit.

Von Laura Ratering

Köln – Jasmin Herren (44) hat die Nase gestrichen voll - und zwar vom Tod. So zumindest formuliert die Mallorca-Sängerin es selbst. Anlässlich dessen ließ sie sich am Mittwoch ein erinnerungsträchtiges Tattoo entfernen. Stolz betrachtete Jasmin Herren (44) ihr neues Kunstwerk im Spiegel. © Montage: Screenshot/Instagram/jasminherren78 Als Willi Herren (†45) im April 2021 urplötzlich verstarb, brach für Jasmin Herren eine Welt zusammen. Seit vielen Jahren waren sie und der Entertainer ein Herz und eine Seele. Zwar war ihre Beziehung immer wieder von Hoch und Tiefs geprägt, doch das Paar kämpfte sich durch schwere Zeiten und nahm an etlichen Reality-TV-Formaten teil. Als Liebesbeweis ließ sich Jasmin einst ein Tattoo für ihren Liebsten stechen. Auf ihrer Brust stand seither in schnörkeliger Schrift "Willi" geschrieben. So sehr Jasmin ihren Willi geliebt hat, so sehr möchte sie auch, dass ihr Leben wieder in geregelten Bahnen verläuft. Ein Teil dessen scheint offenbar eine Beseitigung des Schriftzuges zu sein. Tanja Szewczenko Lässt Tanja Szewczenko bei Auswanderung Hund Guido zurück? Das passiert mit dem Vierbeiner! Das geschah am Donnerstag nicht im klassischen Sinne unter dem Laser. Nein, Jasmin suchte eine Tätowiererin auf und ließ sich von ihr ein sogenanntes "Cover-up-Tattoo" entwerfen. "Wir müssen bereit sein uns von dem zu lösen, was wir geplant haben, damit wir das Leben finden, das auf uns wartet!", brachte sie ihren Fans den Entschluss näher. Die Gedanken habe sie zwar schon über einen längeren Zeitraum gehabt, doch der Termin sei am Donnerstag ganz plötzlich entstanden. Jasmin Herren präsentiert ihr neues Tattoo Jasmin Herren trifft Entscheidung aus freien Stücken Ein Schmetterling verdeckt ab sofort Willis Schriftzug und soll Jasmin (44) weniger an seinen Tod erinnern. © Montage: Screenshot/Instagram/jasminherren78 "Ich schließe mit meiner Vergangenheit komplett ab. Was man im Herzen hat, hat man im Herzen. Aber es ist auch nicht so einfach da jeden Tag drauf zu gucken", gestand sie sich ein.

Ebenso schwierig sei es für ihren neuen Partner, wie die 44-Jährige ebenfalls einfließen ließ. Er habe es nicht von ihr verlangt, betonte die Sängerin entschieden. Es sei einzig und allein eine Entscheidung von ihr. "Willi ist nicht mehr bei mir, Willi ist in meinem Herzen. Dafür muss ich aber nicht jeden Tag in den Spiegel gucken und an seinen Tod erinnert werden. [...]. Ich lasse los. Ich habe die Nase voll von Tod!", erklärte Jasmin. Sophia Thomalla Sophia Thomalla lässt tief blicken: "Das ist die Frau meines Lebens" Mit dem Ergebnis war die einstige "Dschungelcamp"-Teilnehmerin mehr als zufrieden: Ab sofort sitzt ein kleiner Schmetterling unter ihrem Schlüsselbein und soll Willis Flug in den Himmel symbolisieren.

