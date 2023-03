Partnersuche bei Instagram? Jasmin Herren veröffentlicht Kontaktanzeige

Jasmin Herren (44) ist nach dem Tod von Willi Herren bereit für eine neue Liebe. © Montage: Screenshot/Instagram/jasminherren78

Das Leben in der Öffentlichkeit wurde Jasmin Herren in den vergangenen zwei Jahren oftmals zu viel. Fans, sowie jene, die es nicht sind, schauten ganz genau auf ihre Taten und Handlungen. Denn nach Willis Tod kam es zwischen ihr und der Familie des Entertainers zu einer teils heftigen Schlammschlacht, die sogar am Grab des Verstorbenen ausgetragen wurde.

Während ihrer Teilnahme am "Dschungelcamp" sprach sie mehrmals offen über die Zeit mit Willi und erwies dem einstigen Dschungel-Teilnehmer damit eine Ehre.

Inzwischen möchte Jasmin nur noch nach vorn blicken. Leider wird genau dieses Unterfangen von massiven finanziellen Problemen überschattet: Anwaltskosten, Unterhaltszahlungen und andere Schulden rauben der 44-Jährigen jegliche Nerven.

Eine Sache, für die die Mallorca-Sängerin lange Zeit keine Kraft hatte, war eine neue Liebe. Das hatte sich jedoch zum Ende des vergangenen Jahres geändert. Offen und ehrlich gab sie zu: "Ich brauche nicht unbedingt einen Mann, um glücklich zu sein. […] Dennoch könnte da ruhig irgendwann mal einer mehr kommen."

Jetzt wird das ganze Experiment noch ein bisschen konkreter: Jasmin sucht bei Instagram nach einem Date.