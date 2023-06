Jasmin Tawil ist wieder mit ihrem Sohn vereint: "Ich kann es noch gar nicht fassen"

Die ehemalige GZSZ-Darstellerin Jasmin Tawil (40) kann ihren Sohn endlich wieder in die Arme schließen. © Screenshot/Instagram/jasmintawil

Wie "Bild" berichtete, haben Mitarbeiter des Kölner Jugendamtes den kleinen Ocean am Mittwoch mit der Bahn zu seiner Mama nach Husum gebracht, wo Jasmin seit Kurzem lebt.

Nach drei Monaten konnte die 40-Jährige ihren Ocean an der Nordsee wieder in die Arme schließen und war überglücklich.

"Ich habe vor der Tür meiner Wohnung auf ihn gewartet. Als Ocean dann um die Ecke kam, sind wir aufeinander zugerannt, sind uns in die Arme gefallen. Ich kann es noch gar nicht fassen, bin fix und fertig. Mir kommen immer wieder die Tränen", sagte die Schauspielerin gegenüber "Bild".

Die Ex-Frau von Sänger Adel Tawil (44) wurde im März von der Polizei in Costa Rica verhaftet, landete zunächst im Gefängnis, bevor sie in eine psychiatrische Klinik eingeliefert wurde. Ihr Sohn Ocean kam derweil ins Kinderheim. Währenddessen musste die 40-Jährige nach Deutschland zurückkehren und den kleinen Jungen im Heim in Mittelamerika zurücklassen.

Der Vierjährige wurde schließlich im Mai ebenfalls in die Bundesrepublik ausgeflogen und zunächst in einer Kindergruppe in der Nähe von Köln untergebracht.