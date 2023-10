"Blümchen" gibt Einblicke in ihre Traumhochzeit: "Könnten nicht glücklicher sein"

Sängerin Jasmin "Blümchen" Wagner (43) hat via Instagram Einblicke in ihre Traumhochzeit gegeben. Sie und ihr Mann "könnten nicht glücklicher sein". (Archivfoto) © Georg Wendt/dpa

In den vergangenen Tagen gab die 90er-Ikone auf ihrem Instagram-Profil Einblicke in die Traumhochzeit, die in einem 200 Jahre alten Herrenhaus in Schleswig-Holstein stattgefunden hat.

So postete die 43-Jährige in ihrem Feed gleich mehrere Schnappschüsse, unter anderem von ihrem Hochzeitskleid, den letzten Vorbereitungen, ihren Brautjungfern, der Location und den Feierlichkeiten.

In der Caption bedankte sich Jasmin bei ihren Hochzeitsplanern, schrieb: "Von Anfang an war es ein Match und der ganze Prozess der Planung und Umsetzung unserer Traumhochzeit war geprägt von Kreativität, Begeisterung und liebevoller Gestaltung!"

Sie und ihr Mann "könnten nicht glücklicher sein", verdeutlichte die "Herz an Herz"-Interpretin, ehe sie sich einigen ganz besonderen Menschen in ihrem Leben widmete.

"1000 Dank auch an meinen bezaubernden Brautjungfern, angeführt von der besten Trauzeugin der Welt! Anna, Helena, Britta, Sophie und Juliane - ein Leben ohne Euch wäre nicht vorstellbar!", unterstrich sie.