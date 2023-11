Jasmin Wagner: "Habe keine Sehnsucht nach der nächsten Fernsehsendung"

Hamburg - Jasmin Wagner (43), auch bekannt als Blümchen, war Sängerin in den 90ern, Schauspielerin im Fernsehen und am Theater sowie Moderatorin (zuletzt bei SAT.1). Eines war sie noch nie: Unternehmerin. Mit "Nutri Dual Organic by Jasmin Wagner" wagt sie sich nun, zusammen mit Eva von Drachenfels (37), auch an diese Aufgabe. TAG24 hat sie zum Interview getroffen.