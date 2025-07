Jay Khan offenbart: Er wurde in seiner US5-Zeit sexuell missbraucht!

Von Anfang an habe er in ihm nicht nur eine musikalische Chance gesehen, sondern auch ein Lustobjekt. "Dass Lou eine Vorliebe für junge Männer hatte, war mir früh klar", erklärte der 43-Jährige.

Jay Khan (43) stand mit US5 von 2005 bis 2009 auf der Bühne. © Instagram/jaykhanmusik

Erstmals wunderte sich Khan, als Pearlman von ihm verlangte, dass er sein Shirt ausziehen solle, um seinen Muskelaufbau begutachten zu können. Diese Aktion rechtfertigte er unter dem Vorwand, dass ein durchtrainierter Körper Grundvoraussetzung für seine Schützlinge sei.

"Er befühlte meine Arme und meine Brust. Zudem wollte er mich regelmäßig nach meinen Work-outs massieren, was ich zuließ, obwohl es mir unangenehm war", so das ehemalige Boyband-Mitglied.

Während der Entwicklungsphase von US5 wohnte Jay oft in der Villa des Unternehmers in Florida. Eines Morgens ging Pearlman zu weit. Der Plattenboss rief den jungen Musiker in sein Schlafzimmer. Dort wartete er auf seinem Bett und war lediglich mit einem Kimono bekleidet, was Jay als sehr unangenehm empfand.

"Er bat mich, sich neben ihn zu setzen. Lou schaute mich an und sagte: 'Weißt du, wie stolz ich auf dich bin.' Dann umarmte er mich und wollte mich zu sich in seine großen Kissen ziehen", erklärte der Sänger. Kurz darauf habe er Pearlmans Hand in seinem Schritt gefühlt.

"Ich war schockiert und zog sofort sein Handgelenk weg. Dann lag sein Kopf unter meinem Kinn und er küsste meine Brust. Das war zu viel für mich! Ich stand auf und sagte zu ihm: 'Nein, nicht mit mir!'", so Khan.

Nach dem Vorfall soll sich Pearlman seinem Schützling körperlich nicht mehr genähert haben. Über die Band US5 blieben beide jedoch weiterhin beruflich miteinander verbunden. 2016 starb der Manager an einem Herzinfarkt im Gefängnis, wo er eine 25-jährige Haftstrafe wegen Betrugs absaß.