Drei Monate nach Geburt: Daran hat Jennifer Zander als Mama weiter zu knabbern

Via Instagram teilte die 31-Jährige zum Start in die neue Woche allerdings mit, sich kurz vor ihrer jüngsten Verabredung deutlich unwohl gefühlt zu haben.

Via Instagram berichtete die Influencerin von harten Zeiten als Mama. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Jennifer Zander

Um sich selbst und auch dem Nachwuchs die Zeit ohneeinander etwas erträglicher zu machen, hat sich die Ex-Bewohnerin des "Sommerhaus der Stars" etwas ganz Besonderes einfallen lassen.

"Ich stille ihn einfach vorher" lautet das putzige Geheimrezept, ehe schließlich Papa Darius Zander (40) das Zepter in die Hand nimmt und den Sohnemann bespaßt.

"Es fällt mir trotzdem immer noch schwer, ihn gehen und loszulassen. Es ist einfach immer noch ein Hin und Her." Passend dazu widmete der einstige Realitystar seinem Wonneproppen schließlich noch eine zuckersüße Liebeserklärung.

"Drei Monate sind wir jetzt schon deine Eltern. Die vielleicht größte Aufgabe in unserem Leben. Eine Aufgabe, der wir uns manchmal nicht gewachsen fühlen. Eine, mit der wir wachsen. Danke, dass du in unserem Leben bist und uns so viel Liebe, Freude und Bedeutung schenkst."