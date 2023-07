Heiße Grüße vom anderen Ende der Welt: Welches TV-Gesicht lässt hier die Muskeln spielen?

Schon in zwei Tagen geht es für die gebürtige Bremerin dann zurück nach Köln zu Freund Darius Zander (39). Der Musiker konnte seine Auserwählte wegen eines Urlaubs in Spanien nicht begleiten.

Die Bachelor-Finalistin von 2019 tourt aktuell durch Südafrika und liegt in den letzten Zügen ihrer speziellen Reise. Grund genug, sich kurz vor Toresschluss noch einmal die Sonne aufs Gemüt scheinen zu lassen und dabei den durchtrainierten Bauch zu präsentieren.

Vor zwei Wochen war die 29-Jährige mit Freund "Dari" auf dem CSD in Köln unterwegs. © Montage: Screenshot/Instagram/Jennifer Lange

Schon in wenigen Stunden ist das Paar nach fast zwei Wochen endlich wiedervereint und kann sich in die Arme schließen.

Doch bevor es so weit ist, genießt die 29-Jährige ihre letzten Augenblicke auf afrikanischem Boden in vollen Zügen. Und was darf da nicht fehlen? Richtig ... Eine ordentliche Runde Schaukeln.

In ihrem Ressort entdeckte die Ex-Flamme von Andrej Mangold (36) eine Schaukel und schwang sich prompt drauf. Und auch den Pool entdeckte die Weltenbummlerin für sich - samt Bikini, versteht sich.

Wann genau Jenny die Heimreise antreten wird, verriet sie bislang noch nicht. Nur eins dürfte klar sein: Diese Reise wird sie ihr Leben lang nicht mehr vergessen!