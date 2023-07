Jennifer Lange teilt extrem emotionale Zeilen: "Mir geht es so gut, so weit weg von ..."

Jennifer Lange (29) genießt die Zeit alleine im südafrikanischen Busch - träumt sie insgeheim von einer Auswanderung? © Montage: Screenshot/Instagram/Jennifer Lange

Seit nunmehr fünf Tagen tourt die Ex-Liebelei von Influencer und Fashionista Andrej Mangold (36) an der Seite zahlreicher anderer Weltenbummler durch die Wildnis Südafrikas.

Ihr Alltag in Köln? Fast wie weggeblasen! Den Eindruck könnte ihre reisefreudige Community anhand ihres jüngsten Posts auf Instagram gewinnen. Mit den Worten "Back to nature 🦁" fühlt sich die ehemalige "Das Sommerhaus der Stars"-Lästerschwester so verbunden mit der Natur wie selten zuvor.

"Hier verliert irgendwie alles seine 'Wichtigkeit'. Umgeben von der wundervollen Natur und Tierwelt geht es mir einfach so gut", beschrieb die 29-Jährige ihr tiefstes Innere.

Ohne ihren "Dari", der aktuell mit Freunden Spanien bereist und unsicher macht, scheint Jenny also "the time of her life" zu haben.

"So weit weg von 'Ich brauche dies oder das'. So viel näher zu mir und das, was wirklich zählt. Südafrika ist einfach magisch", lautete die öffentliche Liebeserklärung an jenes Land, das ihr Herz offenbar im Sturm erobert hat.