Jennifer Lange erlebt nach "Höllentrip" krasse Reaktion ihres Körpers: "Das war eine Katastrophe!"

Köln/Bremen - Was hat sich Jennifer Lange (29) da nur wieder angetan? Die Ex-Bachelor-Siegerin wollte am Samstag eigentlich nur jede Menge Spaß haben. Mit solch einer heftigen Reaktion ihres Körpers hat die Bremerin allerdings nicht gerechnet.

Schon kurz vor dem Start hatte Jennifer Lange kein allzu gutes Gefühl ... © Montage: Instagram/Screenshot/Jennifer Lange

Normalerweise ist die 29-Jährige mit sich und ihrem Körper vollends im Einklang. Diesmal wurde die Beziehung der ehemaligen "Sommerhaus der Stars"-Teilnehmerin zu ihrem durchtrainierten Body allerdings auf eine harte Probe gestellt.

Dass sich die Ex-Freundin von Andrej Mangold (35) gerne mal Abenteuern aussetzt, dürfte ihren mehr als 300.000 Fans auf Instagram inzwischen bekannt sein. Jetzt könnte es die Podcasterin allerdings etwas übertrieben haben.

"Höllentrip! So was habe ich noch nie erlebt", schrieb die 29-Jährige kurz nach ihrem Besuch auf einer Kirmes in ihrer Heimatstadt.

Schuld an den drastischen und erschreckenden Worten war ein actiongeladenes Fahrgeschäft, auf das sich die 29-Jährige gemeinsam mit einem Kumpel getraut hatte, während Darius Zander (39) brav vor dem Einlass wartete. "Darius hat sich kurz vorher gerettet, das Schwein", machte sich Jenny über ihren Freund lustig. Mit dem, was dann folgte, konnte jedoch auch ihr Auserwählter nicht rechnen ...

"Das war so schlimm. Ich konnte meine Hände danach nicht mehr bewegen, die waren eingefroren und in einer Starre - das war eine Katastrophe." Auch Freund "Dari" machte sich einen Hauch von Sorgen um seine Freundin, die nur Augenblicke danach "beinahe umgekippt wäre".