Jennifer Lange erlebt pures Chaos! Zieht sie sich nun aus der Öffentlichkeit zurück?

Statt jedoch die Fahrt fortzuführen zog die werdende Mama - nur symbolisch gesehen - die Reißleine und stieg im Nirgendwo aus. "Bin an der nächsten Station wieder ausgestiegen. Die Gefühle haben mich überkommen und ich konnte nicht mehr aufhören zu weinen."

Die machten ihren Besuch innerhalb weniger Augenblicke nämlich zunichte. "Eigentlich wollte ich das Wochenende mit meiner Mama verbringen, saß schon mit Gepäck im Zug", schrieb Jenny in ihrer Instagram-Story.

So auch der Plan zum Start ins frische Wochenende! Allerdings hatte die Wahl-Kölnerin die Rechnung ohne ihre plötzlich aufkommenden Emotionen gemacht.

Die werdende Mama berichtete über ihre enormen Stimmungsschwankungen. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Jennifer Lange

Was genau passiert ist, kann die Ex-Freundin von Andrej Mangold (37) nicht so recht in Worte fassen.

"Das kann ich noch nicht sagen, aber ich werde die nächste Zeit mehr auf mich achten und für mich da sein."

Und um das in Hülle und Fülle zu tun deutet die einstige "Sommerhaus der Stars"-Krawall-Kandidatin eine vorsichtige Auszeit an. "(...) nehme mir jetzt erstmal Zeit für mich und schaue, was ich brauche damit es mir wieder besser geht."

Brisant: Schon Ex Andrej hatte am vergangenen Montag angekündigt, in Zukunft kürzertreten und erst einmal von der Bildfläche verschwinden zu wollen.

Ein ähnlich drastischer Schritt scheint im Leben der gebürtigen Bremerin vorerst noch ausgeschlossen. Spätestens die Geburt ihres ersten Babys dürfte Jenny mit ihren mehr als 300.000 Followern ausreichend zelebrieren.