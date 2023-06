Jennifer Lange alleine auf großer Reise! Wo ist Freund Darius Zander abgeblieben?

Am Samstag machte sich Jennifer Lange auf den Weg Richtung Schweiz - allerdings ohne Freund Darius Zander. © Montage: Screenshot/Instagram/Jennifer Lange

Ohne ihren Seelenverwandten an ihrer Seite packte die 29-Jährige ihr gesamtes Hab und Gut in den Camper und machte sich am gestrigen Samstag auf den Weg in die Schweiz.

Dort liegt für die Ex-Freundin von Andrej Mangold (36) in den kommenden Tagen nämlich das große Glück. Die Alpenregion dient als Startschuss einer längeren Camper-Reise und soll die gelernte Sport- und Gesundheitsmanagerin fernab der Großstadt wieder in ruhiges Fahrwasser bringen.

Aber wo ist Freund und Musiker "Dari"? Der schien vorerst nicht mitzukommen, hinterließ seiner Angebeteten aber trotzdem rührende Zeilen. "Pass auf dich auf, fahr vorsichtig und genieß es ❤️", gab er seiner Freundin per Zettel mit auf den Weg.

Kaum alleine auf großer Tour konnte Jenny, die 2019 die letzte verbliebene Rose von Kavalier "Dregold" überreicht bekam, feststellen, dass sie von aufmerksamen Zuschauenden und Fans regelmäßig angesprochen wird.