Jennifer Lange nach Kommentar verärgert: Fan muss heftige Kritik einstecken!

In ihrer Instagram-Story lederte Jennifer Lange wegen eines Kommentars gegen eine Userin. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Jennifer Lange

Ein vermeintlich positiver Kommentar zur Entwicklung von "Bachelor"-Ex Jennifer Lange kam innerhalb kürzester Zeit als Bumerang zurück.

Mit den Worten "Ein bisschen Speck auf den Hüften bekommen. Bauch, Beine und Rücken/Seite steht ihr gut. Besser als dieser 'Leistungssportsixpack', viel fraulicher", meinte es eine Userin im Zuge der Schwangerschaft eigentlich nur gut.

Ihr Kompliment? Vor versammelter Mannschaft und den Augen aller 309.000 Fans in Windeseile kaputtgemacht. "Ich verstehe diese Bewertungen von anderen Körpern einfach nicht. Finde ich gar nicht cool", echauffierte sich die Wahl-Kölnerin in ihrer Story.

Kaum in der Welt schoss die ehemalige "Sommerhaus"-Teilnehmerin - in dem sich die 30-Jährige an der Seite von Andrej Mangold (37) selbst nicht von ihrer charmantesten Seite gezeigt hatte - nur einen Slide später nochmal nach.