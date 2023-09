Nach Mallorca-Aufenthalt: Kehrt Jennifer Lange Köln endgültig den Rücken?

Köln - In den vergangenen Monaten ging es für Jennifer Lange (29) häufig raus aus Köln und ab in die Natur. Zuletzt urlaubte sie auf Mallorca . Deshalb gibt es nun die Überlegung, der Domstadt endgültig den Rücken zu kehren.

Jennifer Lange (29) möchte mit Freund Darius Zander (39) aufs Land ziehen. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/jenniferlange

"Back home", postete die frühere "Bachelor"-Kandidatin in ihrer neuesten Instagram-Story. Denn zuvor nahm die Freundin von Musiker Darius Zander (39) mit einigen Freundinnen an einem Survival Camp auf der Baleareninsel teil.

Und das Erlebnis der vergangenen Tage hat dafür gesorgt, dass Jenny und ihr Liebster der Domstadt schon bald den Rücken kehren könnten. "Zurück in Köln, zurück in unserer Wohnung. Aus unserem Fenster haben wir leider nicht diesen schönen, weiten Ausblick in die Natur. Aber was nicht ist, kann ja noch werden", ließ die 29-Jährige ihre rund 305.000 Follower wissen.

Denn sie nehme den Mallorca-Trip als Inspiration, denn ihr Freund und sie können sich auch vorstellen, in Zukunft ein bisschen mehr in der Natur zu leben. "Wo man wirklich aus dem Fenster herausschaut, oder auf dem Balkon steht und in diese Weite guckt, diese weite Natur um sich herum hat", so die Ex-Freundin des Ex-Bachelors Andrej Mangold (36).

Es sei unbeschreiblich schön gewesen in den letzten zwei, drei Tagen, und sie könne das noch gar nicht alles in Worte fassen, was sie dort alles erlebt habe. "Aber mein Herz ist voll mit Liebe, mit Freude, mit Dankbarkeit."