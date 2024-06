Plötzlich zurück in Köln! Jennifer Lange muss Reise vorzeitig abbrechen

Dass die zwei Turteltauben die vorzeitige Rückfahrt in die Domstadt anzutreten hatten, lag unter anderem an der Schwangerschaft der 30-Jährigen. "Das hat bestimmt viel damit zu tun (...) aber wir haben es einfach nicht gefühlt", so die Erklärung gegenüber ihren Fans.

Weit sind die werdenden Eltern allerdings nicht gekommen. Lediglich bis nach Luxemburg führte es die Verlobten , ehe die Rückfahrt nach Köln angetreten werden musste. "Tja, Leute... Wie ihr seht, sitzen wir nicht mehr im Camper, sondern in unserer Wohnung in Köln", verriet Jenny auf Instagram.

Vor ein paar Tagen erst brach das verlobte Paar auf große Reise auf. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Jennifer Lange

Auch "Dari" pflichtete der Eindrücke seiner Auserwählten bei und schilderte seine Sicht der Dinge. "Wir haben es von Anfang an schon nicht so gefühlt, aber dachten, das kommt mit der Zeit. Am Ende konnten wir uns aber nicht so richtig drauf einlassen."

Ein Beinbruch ist der Rückzug ins Eigenheim aber nicht, stellten die zwei klar. "Wir haben dem Ganzen trotzdem eine Chance gegeben."

Die Nächste dürfte aber wohl so schnell erst einmal nicht mehr vor der Tür stehen. Schon in zweieinhalb Monaten soll dann der gemeinsame Sohnemann das Licht der Welt erblicken.

"Ich bin jetzt auch im letzten Trimester meiner Schwangerschaft und der kleine Wurm ist eh schon genug Abenteuer." Schlechte Laune herrsche dementsprechend überhaupt nicht - ganz im Gegenteil. "Wir sind heute Morgen aufgewacht und waren einfach happy."