Schwangere Jennifer Lange hat sich verlobt! Ex-"Bachelor"-Siegerin sagt dreimal JA

Freuen sich auf die gemeinsame Zeit als Familie: Am 1. Juni erfahren Jennifer (30) und Darius (40), welches Geschlecht ihr gemeinsames Kind haben wird. © Instagram/jenniferlange (Screenshot)

Eine Vermutung hat sie dabei schon: "Ich habe sehr stark im Gefühl, dass es ein Junge ist. Habe heute Nacht sogar von ihm geträumt", so die werdende Mama in ihrer Story.

Bis es so weit ist genießen Jennifer und Darius nun als frisch verlobtes Paar die Zeit noch zu zweit.

Zur Verlobung gab es auch reichlich prominente Glückwünsche.

Die ebenfalls schwangere Clea-Lacy Juhn (33) schrieb in der Kommentarspalte des Beitrags: "Wow! Alles Liebe für euch." Influencerin Citamass (36) hatte es hingegen in ihren Glückwünschen schon kommen sehen: "Ich habe es dir damals gesagt, ihr werdet heiraten. Oh mein Gott, ich freue mich so für euch".