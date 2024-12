Ungewöhnliche Worte von Jennifer Zander: Was ist bei der Neu-Mama los?

Köln - Ausgerechnet vor dem Fest der Liebe spricht Influencerin Jennifer Zander (30) aus heiterem Himmel von schmerzhafter Veränderung. Was haben ihre Ankündigungen wohl zu bedeuten?

Jennifer Zander dürfte ihren Fans mit den neuesten Aussagen möglicherweise etwas Sorgen bereiten. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Jennifer Zander

Die Ex-Freundin von Andrej Mangold (37) hat ein mehr als ereignisreiches Jahr hinter sich.

Nicht erst die Geburt von Söhnchen Anton oder die Hochzeit mit Musiker Darius Zander (40) brachte das Leben der Hanseatin richtig in Fahrt. Aber steht die gemeinsame Zukunft mit "Dari" etwa schon wieder auf der Kippe?

Auf Instagram deutete die Bremerin aus dem Nichts sehr geheimnisvolle Worte an. "Ich bin gerade in einer Phase der Veränderung. Ich habe das Gefühl, dass ich mich nochmal ein bisschen mehr verändern will."

Unter anderem ihr Content auf Instagram soll im kommenden Jahr ein Make-Over bekommen.

Richtig hingehört dürfte ihre Community aber erst bei folgenden Sätzen haben: "Ich kann es noch gar nicht konkret sagen, aber ich habe so ein Gefühl - wenn ihr versteht, was ich meine."