Er soll schon ausgezogen sein! Ehe-Aus bei Jennifer Lopez und Ben Affleck?

Jennifer Lopez (54) kam allein zur Met-Gala. © Evan Agostini/Invision/AP/dpa

Anfang der 2000er waren Jennifer Lopez und Ben Affleck schon einmal ein Paar. Doch ihre Liebe stand unter keinem guten Stern. Nach einer Verlobung endete die Beziehung 2004.

Umso mehr freuten sich Fans, als die beiden im Frühjahr 2021, ganze 17 Jahre später, ihre neue alte Liebe öffentlich machten. 2022 folgte sogar die lang ersehnte Hochzeit. Alles schien perfekt - bis jetzt.

Schon seit Wochen brodelt die Gerüchteküche, dass es zwischen "Bennifer" heftig kriseln soll. Das liegt vor allem daran, dass die beiden seit mehr als zwei Monaten nicht mehr zusammen gesehen wurden. Letzte Paparazzi-Aufnahmen zeigt das Paar im März in New York. Zur Met-Gala am 6. Mai erschien J.Lo ohne Begleitung.

Und es kommt noch schlimmer: Wie das Promiportal "TMZ" nun berichtet, soll die "On The Floor"-Interpretin derzeit allein im gemeinsamen Haus in Beverly Hills wohnen.

Affleck dagegen habe sich ein Single-Häuschen im Stadtteil Brentwood gesucht und soll dort allein leben.