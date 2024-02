Halbnackt auf einer Yacht geräkelt: Dieses Detail bereut Jennifer Lopez bis heute

Jennifer Lopez (54) scheint sich für eine pikante Szene in einem ihrer Musikvideos zu schämen. © Jordan Strauss/Invision via AP/dpa

2002 hatten weltweit sicherlich viele Menschen einen Ohrwurm: "I′m still I'm still Jenny from the block..", heißt es in dem Song "Jenny From The Block" von J. Lo. Im Lied besingt die Latina unter anderem ihre Herkunft aus der Bronx.

Während der Song damals in Deutschland auf Platz 7 der Charts kletterte und sich zu einem Mega-Hit entwickelte, sorgte vor allem das dazugehörige Musikvideo für Furore.

Denn dort sah man neben der schönen Sängerin auch ihren damaligen Lover Schauspieler Ben Affleck, mit dem sich J. Lo halbnackt auf einer Yacht räkelte.

Zum Zeitpunkt des Musikvideos erlebte ihre Liebelei gerade ihren absoluten Höhepunkt und für Regisseur Francis Lawrence stand schnell fest, dass der US-Star unbedingt im Clip mit auftauchen musste.

Im Video zum Song sieht man "Bennifer" auf einem luxuriösen Schiff in der Sonne brutzeln und darf dem damaligen Traum-Paar beim Fummeln zu schauen.