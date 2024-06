Jennifer Lopez kauft Kleid, das jetzt ihren Namen trägt!

Ein Kleid in einem italienischen Geschäft trägt jetzt den Namen von Jennifer Lopez (54). © Evan Agostini/Invision via AP/dpa

Eine Angestellte des Ladens sagte gegenüber People: "Als sie hereinkam, konnte man sehen, dass sie wirklich Spaß hatte".

Lopez und ihre Freunde veranstalteten eine spontane Tanzparty im Geschäft, erinnerte sich die Mitarbeiterin.

"Als sie die Musik von Geolier (ein italienischer Rapper) hörte, fing sie an zu tanzen (...). Wir sahen sie alle an, sie war so schön. Es war so süß, wie sie tanzte", fügte die Frau hinzu.

Die 54-jährige Schauspielerin und Sängerin kaufte ein traditionelles lokales Kleid, erzählte die Angestellte und fügte hinzu: "Sie hatte so ein Lächeln im Gesicht, als sie an die Kasse kam, um das Kleid zu bezahlen."

Inzwischen hat das Geschäft das weiß-goldene Kleidungsstück sogar in "Jennifer Lopez" umbenannt - und es verkauft sich hervorragend!