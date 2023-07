Jennifer Lopez platzt vor verschlossener Tür der Kragen: "F**kt euch"

Los Angeles - Ja, selbst die erfolgreichsten Musiker und Schauspieler haben mal einen schlechten Tag! So auch "Love Don’t Cost a Thing"- Interpretin Jennifer Lopez. Die 53-Jährige stand am gestrigen Mittwoch (Ortszeit) plötzlich vor verschlossenen Türen und ließ ihren Frust schlussendlich in aller Deutlichkeit an einigen Paparazzi aus.