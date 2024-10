Jenny Elvers meldet sich nach Unfall zurück: "Was die Welt nicht braucht"

Jenny Elvers (52) berichtete ihren Fans am Montag von ihrem "Insektenunfall". © Screenshot/Instagram/jenny_elvers (Bildmontage)

"Montag und ich bin wieder vorzeigbar, denn ich hatte einen kleinen Unfall am Wochenende", berichtete sie da ihren rund 97.000 Followern und Followerinnen.

Sorgen müsse sich aber niemand um sie machen. "Sowas richtig Bescheuertes, was die Welt nicht braucht", kommentierte die 52-Jährige über den Vorfall.

Doch was war eigentlich passiert?

"Ein Insektenunfall. Gibt's sowas? Ja, bei mir schon", so Jenny zunächst weiter geheimnisvoll, bevor sie dann doch konkreter wurde: Wie jeden Herbst habe sie am Wochenende ihr Ankleidezimmer umsortiert und die Sommerkleidung für das kommende Jahr auf den Dachboden gebracht. "Und da lauerte eine Wespe und hat mich in die rechte Hand gestochen", löste das Model die Geschichte letztlich auf.

Dabei sei eben nicht nur ihre Hand angeschwollen, sondern auch der rechte Arm sowie das rechte Auge. "Ich hätte jeden Kostümwettbewerb gewonnen. Halloween steht ja vor der Tür", konnte Jenny am Montag aber auch schon wieder darüber lachen.