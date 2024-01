Jeremy Renner ein Jahr nach tragischem Unfall: "Hätte mit meinem Tod viele Menschen enttäuscht"

Jeremy Renner (52) macht seit seinem Unfall vor einem Jahr großartige Fortschritte. © Jon Kopaloff / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

In einer Neujahrs-Übertragung des TV-Senders CCN sprach der 52-Jährige über den Crash am 1. Januar vergangenes Jahr - und klang dabei einfach nur dankbar. Darüber berichtete das "People-Magazin".

"Ich bin so gesegnet. Ich habe so viele Dinge, für die es sich zu leben lohnt", schwärmte er auf die Frage hin, was ihn dazu gebracht habe, nicht aufzugeben.

Zudem fügte er mit einem Schmunzler hinzu: "Ich hätte eine Menge Menschen enttäuscht und deren Leben ruiniert, wenn ich einfach gestorben wäre."

Das Handtuch zu werfen und sich gehen zu lassen, sei in den vergangenen Monaten keine Option gewesen. Schließlich gebe es so viel in seinem Leben, wofür es sich zu kämpfen lohne. Dazu zähle seine "gigantische Familie" sowie seine zehnjährige Tochter.

Was aus seinen Worten schnell deutlich wird: Die Kraft für seine Genesung hat er in den Menschen um sich herum gefunden.

Nicht nur habe es ihn geheilt, zu sehen, wie erleichtert alle waren, sobald es ihm besser ging.

Zudem konnte er seinem Neffen helfen, der am Tag des Unfalls dabei gewesen war. "Er hat Bilder gesehen, die er nie wieder vergessen wird. Ich wusste, dass meine Genesung auch für ihn sehr heilsam sein würde", so Renner weiter.